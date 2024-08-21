КазМунайГаз и CNOOC договорились о совместной геологоразведке в Казахстане

Председатель правления казахстанкой нацкомпании «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов в ходе визита в Китай обсудил совместные инициативы в сфере геологоразведки, нефтедобычи и переработки с руководителями ведущих китайских компаний China National Offshore Oi

Председатель правления казахстанкой нацкомпании «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов в ходе визита в Китай обсудил совместные инициативы в сфере геологоразведки, нефтедобычи и переработки с руководителями ведущих китайских компаний China National Offshore Oil Corporation International Limited (CNOOC) и CITIC Group.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение КМГ.

“На встречах стороны отметили высокий потенциал и позитивную динамику сотрудничества Казахстана и Китая в нефтегазовой отрасли. По итогам переговоров с председателем правления CNOOC Ван Дунцзинем было подписано соглашение о намерениях в области геологоразведки. Стороны выразили заинтересованность в проведении совместных геологических исследований по перспективным разведочным проектам и разработке месторождений углеводородов на территории Казахстана”, - говорится в информации.

В ходе встречи Хасенова с председателем Совета директоров CITIC Group Си Гуохуа был рассмотрен текущий статус проекта расширения мощности Актауского битумного завода (СП “Caspi Bitum”) с 500 до 750 тыс. тонн битума в год.

“Предполагается, что строительно-монтажные работы начнутся в четвертом квартале этого года. Глава КМГ подчеркнул важность запуска завода в марте 2025 года, т.е. до начала дорожно-строительного сезона, и предложил изменить график проекта, чтобы предусмотреть круглосуточный режим работ”, - говорится в сообщении.

Стороны обсудили возможность ускоренного изготовления технологического оборудования на заводах и оптимизацию логистики его доставки на “Caspi Bitum”.