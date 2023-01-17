"КазМунайГаз" и AbuDhabi Ports создают СП по оказанию услуг в Каспийском море

"КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Company заключили соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее сотрудничество в области развития морского флота и береговой инфраструктуры в Каспийском и Черном морях. Документ подписан в рамках визита президе

"КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Company заключили соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее сотрудничество в области развития морского флота и береговой инфраструктуры в Каспийском и Черном морях. Документ подписан в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает Report, об этом сообщили СМИ Казахстана.

Согласно документу, стороны создадут совместное предприятие на базе Международного финансового центра "Астана" для оказания морских услуг для нефтегазовых проектов в Каспийском море. Участие в СП стороны намерены осуществлять через дочерние организации "Казмортрансфлот" и International Maritime Investments Ltd.

В рамках соглашения стороны создадут флот для поддержки офшорных проектов в Каспийском море (мелкосидящие суда различного типа), а также танкерный флот с учетом развития альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти (через порт Актау в направлении Азербайджана).

Кроме этого, участники СП изучат возможности для создания торгового флота: строительство или приобретение контейнерных паромов (транзит из Китая в Европу по Транскаспийскому маршруту) и сухогрузных судов для участия в перевозках генеральных грузов по маршруту "Север-Юг" (Россия-Иран).

"В рамках данного соглашения создается совместное предприятие, которое будет активно вовлечено в инвестиционные проекты Казахстана уже с текущего года. Мы надеемся использовать опыт Abu Dhabi Ports в обслуживании проектов разработки морских нефтегазовых месторождений и транспортно-логистических проектах Казахстана", - отметил председатель правления "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев.