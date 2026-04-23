    Казахстан заинтересован в развитии нефтяного маршрута через Каспий

    23 апреля, 2026
    Казахстан заинтересован в развитии нефтяного маршрута через Каспий

    Казахстан крайне заинтересован в поддержке маршрута транспортировки нефти через Каспийское море.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Petroсouncil.kz Асылбек Джакиев в ходе II Нефтяного торгово-транспортного форума "Каспий и Центральная Азия" в Баку.

    "Мы прекрасно осознаем, что 80% всей казахстанской нефти транспортируется по одному единственному трубопроводу. Существует слишком много геополитических рисков. Мы оказались весьма уязвимы перед происходящими событиями [атака украинских дронов объектов Каспийского трубопроводного консорциума - ред.] В любом случае, у нас есть два альтернативных пути. Первый и приоритетный это Средний коридор через Каспий в Азербайджан, а второй - в Китай. Около 10 лет назад Китай инвестировал и построил нефтепровод в своем направлении. Его мощность составляет до 20 млн тонн. Казахстан мог бы качать в Китай такой объем, но из-за определенных ограничений на данный момент по нему прокачивается лишь от 3 млн до 5 млн тонн", - заявил А. Джакиев.

    Он отметил, что главная проблема в том, что Казахстан не может позволить себе в одиночку вкладывать несколько миллиардов долларов в расширение инфраструктуры на Каспии.

    "Поэтому мы работаем с европейскими и американскими партнерами. Однако в долгосрочной перспективе производители не до конца уверены в этом маршруте. Стоимость транспортировки одной тонны нефти через Россию и через Азербайджан сильно различается. Поэтому главный вопрос, который я ставлю: когда война закончится, останется ли азербайджанский маршрут столь же эффективным и экономически целесообразным? В конечном счете все диктует экономика", - добавил председатель правления.

    Qazaxıstan Xəzər vasitəsilə neft nəqlinin inkişafında maraqlıdır
    Kazakhstan interested in developing oil transport via Caspian

    Последние новости

    22:17

    В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

    Внешняя политика
    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    Лента новостей