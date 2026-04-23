Казахстан заинтересован в развитии нефтяного маршрута через Каспий

Казахстан крайне заинтересован в поддержке маршрута транспортировки нефти через Каспийское море.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Petroсouncil.kz Асылбек Джакиев в ходе II Нефтяного торгово-транспортного форума "Каспий и Центральная Азия" в Баку.

"Мы прекрасно осознаем, что 80% всей казахстанской нефти транспортируется по одному единственному трубопроводу. Существует слишком много геополитических рисков. Мы оказались весьма уязвимы перед происходящими событиями [атака украинских дронов объектов Каспийского трубопроводного консорциума - ред.] В любом случае, у нас есть два альтернативных пути. Первый и приоритетный это Средний коридор через Каспий в Азербайджан, а второй - в Китай. Около 10 лет назад Китай инвестировал и построил нефтепровод в своем направлении. Его мощность составляет до 20 млн тонн. Казахстан мог бы качать в Китай такой объем, но из-за определенных ограничений на данный момент по нему прокачивается лишь от 3 млн до 5 млн тонн", - заявил А. Джакиев.

Он отметил, что главная проблема в том, что Казахстан не может позволить себе в одиночку вкладывать несколько миллиардов долларов в расширение инфраструктуры на Каспии.

"Поэтому мы работаем с европейскими и американскими партнерами. Однако в долгосрочной перспективе производители не до конца уверены в этом маршруте. Стоимость транспортировки одной тонны нефти через Россию и через Азербайджан сильно различается. Поэтому главный вопрос, который я ставлю: когда война закончится, останется ли азербайджанский маршрут столь же эффективным и экономически целесообразным? В конечном счете все диктует экономика", - добавил председатель правления.