    Казахстан за 9 месяцев увеличил добычу нефти на 13%

    Энергетика
    • 14 октября, 2025
    • 10:03
    Казахстан за 9 месяцев увеличил добычу нефти на 13%

    Добыча нефти и конденсата в Казахстане в январе-сентябре 2025 года составила 75,7 млн тонн, что на 13,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов на заседании правительства во вторник.

    Он напомнил, в целом план добычи на 2025 год составляет 96,2 млн тонн.

    Аккенженов добавил, что экспорт нефти за 9 месяцев составил 60,5 млн тонн (+14,9%), план на 2025 год - 70,5 млн тонн.

    В 2024 году в стране было добыто 87,7 млн тонн нефти.

