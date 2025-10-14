Казахстан за 9 месяцев увеличил добычу нефти на 13%
Энергетика
- 14 октября, 2025
- 10:03
Добыча нефти и конденсата в Казахстане в январе-сентябре 2025 года составила 75,7 млн тонн, что на 13,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов на заседании правительства во вторник.
Он напомнил, в целом план добычи на 2025 год составляет 96,2 млн тонн.
Аккенженов добавил, что экспорт нефти за 9 месяцев составил 60,5 млн тонн (+14,9%), план на 2025 год - 70,5 млн тонн.
В 2024 году в стране было добыто 87,7 млн тонн нефти.
Последние новости
10:40
ASCO за 9 лет увеличила грузоперевозки вне Каспия более чем в 3 разаИнфраструктура
10:39
Агентству по развитию экономических зон даны новые полномочияФинансы
10:34
Объявлена дата аукциона по облигациям AFB BankФинансы
10:31
В Баку организованы новые парковочные местаИнфраструктура
10:30
Фото
Азербайджанская армия переходит на осенне-зимний режим эксплуатацииАрмия
10:26
На экзамен по приему на госслужбу зарегистрировались более 500 кандидатовНаука и образование
10:25
Председатель Верховного суда призвал к мерам по укреплению общественного доверия к судебной системеВнутренняя политика
10:23
Ильхам Алиев направил обращение участникам выставки Rebuild Karabakh-2025Бизнес
10:20