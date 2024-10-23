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Казахстан за 9 месяцев поставил в ФРГ почти весь объем нефти, запланированный на 2024 год

Казахстан за 9 месяцев поставил в ФРГ почти весь объем нефти, запланированный на 2024 год Экспорт казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" за январь-сентябрь 2024 года составил 1,1 млн тонн.
Энергетика
23 октября 2024 г. 15:39
Казахстан за 9 месяцев поставил в ФРГ почти весь объем нефти, запланированный на 2024 год

Экспорт казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" за январь-сентябрь 2024 года составил 1,1 млн тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

По данным Минэнерго Казахстана, на 2024 год запланирован экспорт нефти в Германию из Казахстана в объеме 1,2 млн тонн.

В сентябре в Германию было поставлено 145 тыс. тонн казахстанской нефти, в октябре - 133 тыс. тонн.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава". В январе-сентябре 2023 года в Германию было экспортировано 590 тысяч тонн нефти из Казахстана. Всего по итогам 2023 года в направлении Германии было транспортировано 993 тысячи тонн казахстанской нефти (из ресурсов "Карачаганак Петролеум Оперейтинг").

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что республика готова нарастить экспорт нефти на рынок ФРГ, а глава Минэнерго республики Алмасадам Саткалиев сообщал, что Германия запросила увеличить ежегодные поставки с текущих 1,2 млн до 2,5 млн тонн.

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