Казахстан за 9 месяцев поставил в ФРГ почти весь объем нефти, запланированный на 2024 год

Казахстан за 9 месяцев поставил в ФРГ почти весь объем нефти, запланированный на 2024 год

Экспорт казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" за январь-сентябрь 2024 года составил 1,1 млн тонн.

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