Казахстан за 9 месяцев нарастил добычу газа почти на 17%

В Казахстане в январе-сентябре 2025 года добыто 51,6 млрд кубометров газа, что на 16,7% выше показателя 9 месяцев прошлого года.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом сказал министр энергетики страны Ерлан Аккенженов на заседании правительства во вторник.

По его словам, план добычи на текущий год равен 62,8 млрд кубометров.

"За январь-сентябрь текущего года объем внутреннего потребления товарного газа составил 14,3 млрд кубометров, данный объем составляет 100,4% к соответствующему периоду 2024 года", - отметил министр.

По его информации, объем производства сжиженного нефтяного газа равен 2,3 млн тонн (+1,1%).

"Объем транзита газа через территорию страны составил 53 млрд кубометров (+2,9%)", - добавил Аккенженов, не уточнив, объем транзита российского газа через Казахстан в направлении Китая и Узбекистана.