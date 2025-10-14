Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Казахстан за 9 месяцев нарастил добычу газа почти на 17%

    Энергетика
    • 14 октября, 2025
    • 10:17
    Казахстан за 9 месяцев нарастил добычу газа почти на 17%

    В Казахстане в январе-сентябре 2025 года добыто 51,6 млрд кубометров газа, что на 16,7% выше показателя 9 месяцев прошлого года.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом сказал министр энергетики страны Ерлан Аккенженов на заседании правительства во вторник.

    По его словам, план добычи на текущий год равен 62,8 млрд кубометров.

    "За январь-сентябрь текущего года объем внутреннего потребления товарного газа составил 14,3 млрд кубометров, данный объем составляет 100,4% к соответствующему периоду 2024 года", - отметил министр.

    По его информации, объем производства сжиженного нефтяного газа равен 2,3 млн тонн (+1,1%).

    "Объем транзита газа через территорию страны составил 53 млрд кубометров (+2,9%)", - добавил Аккенженов, не уточнив, объем транзита российского газа через Казахстан в направлении Китая и Узбекистана.

    Казахстан Ерлан Аккенженов добыча газа

    Последние новости

    10:40

    ASCO за 9 лет увеличила грузоперевозки вне Каспия более чем в 3 раза

    Инфраструктура
    10:39

    Агентству по развитию экономических зон даны новые полномочия

    Финансы
    10:34

    Объявлена дата аукциона по облигациям AFB Bank

    Финансы
    10:31

    В Баку организованы новые парковочные места

    Инфраструктура
    10:30
    Фото

    Азербайджанская армия переходит на осенне-зимний режим эксплуатации

    Армия
    10:26

    На экзамен по приему на госслужбу зарегистрировались более 500 кандидатов

    Наука и образование
    10:25

    Председатель Верховного суда призвал к мерам по укреплению общественного доверия к судебной системе

    Внутренняя политика
    10:23

    Ильхам Алиев направил обращение участникам выставки Rebuild Karabakh-2025

    Бизнес
    10:20

    В Вероне в результате взрыва и пожара в доме погибли трое, 13 получили ранения

    Другие страны
    Лента новостей