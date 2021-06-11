Казахстан в мае незначительно отклонился от обязательств по ОПЕК+

Казахстан незначительно отклонился в мае от обязательств перед ОПЕК+ по добыче нефти, республика обещает соблюдать обязательства по соглашению.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявили в минэнерго Казахстана.
"По предварительным данным, в мае по Республике Казахстан было добыто 7,3 млн тонн нефти. Суточная добыча составила 1,470 млн баррелей в сутки нефти. Казахстан планирует соблюдать обязательства по соглашению ОПЕК+", – говорится в информации.
Ранее сообщалось, что обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составят 1,463 млн баррелей в сутки.