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Казахстан в мае незначительно отклонился от обязательств по ОПЕК+

Казахстан в мае незначительно отклонился от обязательств по ОПЕК+ Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составляли 1,463 млн баррелей в сутки
Энергетика
11 июня 2021 г. 11:40
Казахстан в мае незначительно отклонился от обязательств по ОПЕК+

Казахстан незначительно отклонился в мае от обязательств перед ОПЕК+ по добыче нефти, республика обещает соблюдать обязательства по соглашению.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявили в минэнерго Казахстана.

"По предварительным данным, в мае по Республике Казахстан было добыто 7,3 млн тонн нефти. Суточная добыча составила 1,470 млн баррелей в сутки нефти. Казахстан планирует соблюдать обязательства по соглашению ОПЕК+", – говорится в информации.

Ранее сообщалось, что обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составят 1,463 млн баррелей в сутки.

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Версия на английском языке Kazakhstan in May slightly deviated from commitments under OPEC+
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan may ayında "OPEC+" üzrə öhdəliyini bir qədər aşıb

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