Казахстан увеличит поставки нефти в Германию в 2026 году

Казахстан и Германия продлили на 2026 год договор о поставках нефти.

Как передает казахстанское бюро Report, договор продлен по итогам встречи председателя правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхата Хасенова с генеральным директором компании Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером.

"Соглашение предусматривает увеличение ежемесячных поставок казахстанской нефти в Германию со 100 до 130 тысяч тонн", - подчеркивает КМГ.

В 2024 году также начались поставки нефти из ресурсов KMG Kashagan B.V., а в 2025 году - из ресурсов ТОО "Тенгизшевройл".

"За девять месяцев 2025 года объём поставок казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт составил порядка 1,5 млн тонн", - отмечается в сообщении.