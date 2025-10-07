Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Казахстан увеличит поставки нефти в Германию в 2026 году

    Энергетика
    • 07 октября, 2025
    • 09:01
    Казахстан увеличит поставки нефти в Германию в 2026 году

    Казахстан и Германия продлили на 2026 год договор о поставках нефти.

    Как передает казахстанское бюро Report, договор продлен по итогам встречи председателя правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхата Хасенова с генеральным директором компании Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером.

    "Соглашение предусматривает увеличение ежемесячных поставок казахстанской нефти в Германию со 100 до 130 тысяч тонн", - подчеркивает КМГ.

    В 2024 году также начались поставки нефти из ресурсов KMG Kashagan B.V., а в 2025 году - из ресурсов ТОО "Тенгизшевройл".

    "За девять месяцев 2025 года объём поставок казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт составил порядка 1,5 млн тонн", - отмечается в сообщении.

