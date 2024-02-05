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Казахстан увеличит поставки нефти по Транскаспию до 3 млн тонн в течение двух лет

Казахстан увеличит поставки нефти по Транскаспию до 3 млн тонн в течение двух лет Казахстан намерен в течение двух лет довести объем поставок нефти по Транскаспийскому маршруту до 3 млн тонн.
Энергетика
5 февраля 2024 г. 15:30
Казахстан увеличит поставки нефти по Транскаспию до 3 млн тонн в течение двух лет

Казахстан намерен в течение двух лет довести объем поставок нефти по Транскаспийскому маршруту до 3 млн тонн.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

По ее данным, в 2023 году по этому маршруту транспортирован 1 млн тонн нефти. План на 2024 год – до 1,5 млн тонн нефти.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 2022 году поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением, "КазМунайГаз" и Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) заключили соглашение, предусматривающее отправку 1,5 млн тонн сырья в год с месторождения Тенгиз в Баку для дальнейшей прокачки по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

В целом развитие энергетического сектора остается одним из приоритетных направлений работы правительства Казахстана. Это касается укрепления нефтегазовой отрасли, модернизации электроэнергетической инфраструктуры и наращивания мощностей возобновляемой энергетики, отмечается в сообщении.

В частности, увеличена пропускная способность казахстанского участка трубопровода КТК с 54 млн до 72,5 млн тонн в год. Наряду с этим, ведется активная работа по расширению Чимкентского нефтеперерабатывающего завода. В результате его мощность вырастет с 6 млн до 12 млн тонн в год, что полностью обеспечит потребность внутреннего рынка в ГСМ.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan iki ildə Transxəzər marşrutu üzrə neft tədarükünü 3 milyon tona çatdıracaq

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