Казахстан требует более $150 млрд компенсаций от иностранных акционеров "Кашагана"

Казахстан увеличил до 150 млрд долларов размер компенсационных исков к иностранным нефтяным компаниям, разрабатывающим нефтяное месторождение "Кашаган".

Казахстан увеличил до 150 млрд долларов размер компенсационных исков к иностранным нефтяным компаниям, разрабатывающим нефтяное месторождение "Кашаган".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

"По информации источников, знакомых с ситуацией, Казахстан увеличил свои арбитражные иски против международных нефтяных компаний, разрабатывавших месторождение "Кашаган", до более чем 150 млрд долларов, требуя компенсации за упущенную выгоду в дополнение к спору о затратах", - говорится в сообщении.

Ранее правительство Казахстана потребовало в арбитраже от иностранных инвесторов "Кашагана" 15 млрд долларов из-за затрат на добычу на гигантском месторождении, которое страдает от задержек, технических проблем и перерасхода средств с момента начала разработки.

"Дополнительный иск составляет целых 138 млрд долларов упущенной выгоды и отражает расчет стоимости добычи нефти, которая была обещана правительству, но не была доставлена разработчиками месторождений", - говорится в информации.

"Кашаган" добыл свою первую нефть в сентябре 2013 года – на восемь лет позже запланированного и на 45 млрд долларов сверх первоначального бюджета – но через месяц его закрыли после того, как в трубопроводе были обнаружены утечки.

Добыча возобновилась в 2016 году, и в 2017 году месторождение постепенно достигло 270 тыс. баррелей в день. Eni, ведущий разработчик на ранних стадиях проекта, подсчитала, что "Кашаган" достигнет уровня добычи как минимум в 1,5 млн баррелей нефти в день.

Совместное предприятие North Caspian Operating Co., возглавляющее проект, заявило, что существует ряд споров по поводу применения некоторых положений соглашения о разделе продукции "Кашагана", которые подлежат рассмотрению в арбитраже.

Северо-Каспийский Проект представляет собой первый крупный проект освоения морских нефтегазовых месторождений в Казахстане. В его состав входят три месторождений: "Кашаган", "Кайран" и "Актоты".

Месторождение "Кашаган" является одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние четыре десятилетия; его извлекаемые запасы составляют приблизительно 9-13 млрд баррелей (1-2 млн тонн) нефти.