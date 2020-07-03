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Казахстан снизил прогноз по добыче нефти в 2020 году

Казахстан снизил прогноз по добыче нефти в 2020 году Ранее планировалось, что добыча нефти в республике в 2020 году составит 86 млн тонн
Энергетика
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3 июля 2020 г. 11:28
Казахстан снизил прогноз по добыче нефти в 2020 году

Министерство энергетики Казахстана снизило прогноз по добыче нефти на 2020 год до 85,2 млн тонн с 86 млн тонн.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики республики в пятницу.

"Прогноз добычи нефти с учетом конденсата по республике на 2020 год составляет 85,2 млн тонн", - сказали в пресс-службе.

Ранее в министерстве планировали, что добыча нефти в республике в 2020 году составит 86 млн тонн. В 2019 году объем добычи нефти в стране составил 90,5 млн тонн.

Согласно соглашению ОПЕК+, предусматривающему коллективное сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае - июне, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки. Шестого июня Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ на прежних уровнях добычи на один месяц - до конца июля.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan neft hasilatı ilə bağlı proqnozunu aşağı salıb

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