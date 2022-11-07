Казахстан рассматривает 3 маршрута для транспортировки нефти через Азербайджан

Министерство энергетики Казахстана совместно АО НК "КазМунайГаз" в настоящее время для транспортировки нефти в направлении Азербайджана рассматривают три маршрута - Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан, Актау-Баку-Супса и Актау-Баку-Батуми.

Министерство энергетики Казахстана совместно АО НК "КазМунайГаз" в настоящее время для транспортировки нефти в направлении Азербайджана рассматривают три маршрута - Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан, Актау-Баку-Супса и Актау-Баку-Батуми.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в министерстве.

"В настоящее время прорабатываются дополнительные маршруты транспортировки нефти в экспортных направлениях. На текущий момент ведутся переговоры по вопросам транспортировки с азербайджанской стороной, работа в данном направлении продолжается", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) является самым экономически эффективным маршрутом транспортировки нефти на экспорт для казахстанских грузоотправителей: "Рассмотрение развития дополнительных маршрутов будет зависеть от их потенциала, экономической целесообразности и других сопутствующих, в том числе и технических факторов, а также с учетом роста добычи нефти в Казахстане".

В конце октября заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов сообщал, что страна ждет от Казахстана гарантированные объемы нефти для прокачки по нефтепроводу Баку-Супса.

Летом заместитель председателя правления по экономике и финансам "КазМунайГаза" Даурен Карабаев говорил, что Казахстан ведет переговоры о транспортировке нефти через Азербайджан. Он уточнял, что Азербайджан имеет два нефтепровода: Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, которые могут быть потенциально использованы для транспортировки казахстанской нефти.

Пропускная способность трубопровода Баку-Супса, который в настоящее время не эксплуатируется, составляет более 7 млн тонн нефти в год.