Казахстан продолжает обсуждать возможность поставок нефти по маршруту Баку-Супса

Казахстан продолжает обсуждать возможность поставок нефти по маршруту Баку-Супса Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев,выступая с докладом в ходе правительственного часа.

Казахстан продолжает обсуждать возможность поставок нефти по маршруту Баку-Супса.



Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев, выступая с докладом в ходе правительственного часа.

"Рассматриваются возможности нефтепровода Баку-Супса. Пропускная способность – 5 млн. тонн в год, возможные объемы поставок до 3 млн. тонн в год. Использование этого маршрута находится на стадии проработки и обсуждения",- сказал Саткалиев.

Он также добавил, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остается самым надежным маршрутом экспорта казахстанской нефти.

"На сегодня КТК - это самый надежный и эффективный маршрут экспорта казахстанской нефти. На сегодня обеспечена техническая возможность к увеличению объемов перекачки с 67 до 81,5 млн тонн/год, в том числе по казахстанскому участку - с 53,7 до 72,5 млн тонн/год", - отметил он.

Министр добавил, что общий экспорт нефти из Казахстана в 2024 году планируется в объеме 68,8 млн тонн нефти.

В прошлом году Казахстан поставил на внешние рынки 70,5 млн тонн нефти при добыче в 90 млн тонн.

По данным министра, экспорт нефти будет осуществлен по таким основным направлениям: Каспийский трубопроводный консорциум - 55,4 млн тонн нефти, Атырау - Самара - 8,6 млн тонн, Китай - 1,1 млн тонн, порт Актау - 3,6 млн тонн, по ж/д - 0,05 млн тонн.