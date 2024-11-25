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Казахстан продолжает обсуждать возможность поставок нефти по маршруту Баку-Супса

Казахстан продолжает обсуждать возможность поставок нефти по маршруту Баку-Супса Казахстан продолжает обсуждать возможность поставок нефти по маршруту Баку-Супса Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев,выступая с докладом в ходе правительственного часа.
Энергетика
25 ноября 2024 г. 09:59
Казахстан продолжает обсуждать возможность поставок нефти по маршруту Баку-Супса

Казахстан продолжает обсуждать возможность поставок нефти по маршруту Баку-Супса.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев, выступая с докладом в ходе правительственного часа.

"Рассматриваются возможности нефтепровода Баку-Супса. Пропускная способность – 5 млн. тонн в год, возможные объемы поставок до 3 млн. тонн в год. Использование этого маршрута находится на стадии проработки и обсуждения",- сказал Саткалиев.

Он также добавил, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остается самым надежным маршрутом экспорта казахстанской нефти.

"На сегодня КТК - это самый надежный и эффективный маршрут экспорта казахстанской нефти. На сегодня обеспечена техническая возможность к увеличению объемов перекачки с 67 до 81,5 млн тонн/год, в том числе по казахстанскому участку - с 53,7 до 72,5 млн тонн/год", - отметил он.

Министр добавил, что общий экспорт нефти из Казахстана в 2024 году планируется в объеме 68,8 млн тонн нефти.

В прошлом году Казахстан поставил на внешние рынки 70,5 млн тонн нефти при добыче в 90 млн тонн.

По данным министра, экспорт нефти будет осуществлен по таким основным направлениям: Каспийский трубопроводный консорциум - 55,4 млн тонн нефти, Атырау - Самара - 8,6 млн тонн, Китай - 1,1 млн тонн, порт Актау - 3,6 млн тонн, по ж/д - 0,05 млн тонн.

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Версия на английском языке Kazakhstan continues to discuss possibility of oil supplies via Baku-Supsa route

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