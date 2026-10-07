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    Казахстан продлил соглашение с РФ о поставках нефти и нефтепродуктов

    Энергетика
    • 07 октября, 2026
    • 11:26
    Казахстан продлил соглашение с РФ о поставках нефти и нефтепродуктов

    Курултай Казахстана ратифицировал протокол о возобновлении действия соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству с Россией в области поставок нефти и нефтепродуктов в страну.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, протокол дает возможность беспошлинного импорта нефтепродуктов в Казахстан из РФ.

    Кроме того, возобновление действия соглашения создаст международно-правовую основу для сотрудничества при формировании индикативного баланса поставок нефти и нефтепродуктов.

    По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, действие соглашения продлевается до 1 января 2028 года с последующим автоматическим продлением на пятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

    Он отметил, что Казахстан экономит порядка 30 млрд тенге (почти $66 млн) благодаря беспошлинным поставкам нефтепродуктов из РФ. Кроме того, это выгодно и по поставкам авиатоплива, так как Казахстан пока не может полностью обеспечить внутренний рынок собственным авиатопливом и ежегодно импортирует из России около 300 тыс. тонн.

    Ерлан Аккенженов Поставки нефти Казахстан Российская Федерация (РФ)
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