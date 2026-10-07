Казахстан продлил соглашение с РФ о поставках нефти и нефтепродуктов

Курултай Казахстана ратифицировал протокол о возобновлении действия соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству с Россией в области поставок нефти и нефтепродуктов в страну.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, протокол дает возможность беспошлинного импорта нефтепродуктов в Казахстан из РФ.

Кроме того, возобновление действия соглашения создаст международно-правовую основу для сотрудничества при формировании индикативного баланса поставок нефти и нефтепродуктов.

По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, действие соглашения продлевается до 1 января 2028 года с последующим автоматическим продлением на пятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Он отметил, что Казахстан экономит порядка 30 млрд тенге (почти $66 млн) благодаря беспошлинным поставкам нефтепродуктов из РФ. Кроме того, это выгодно и по поставкам авиатоплива, так как Казахстан пока не может полностью обеспечить внутренний рынок собственным авиатопливом и ежегодно импортирует из России около 300 тыс. тонн.