Казахстан привлечет инвестиции для восполнения дефицита маневренных энергомощностей

В Казахстане планируют внедрить новые механизмы привлечения инвестиций для обеспечения энергосистемы дополнительным 1 ГВт маневренной мощности.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов, выступая в парламенте при обсуждении законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития альтернативных источников энергии".

По словам министра, в настоящее время потребность энергосистемы Казахстана в маневренной мощности оценивается примерно в 3 ГВт. Из них около 2 ГВт планируется обеспечить за счет проектов возобновляемых источников энергии. Для покрытия оставшегося 1 ГВт предусматриваются дополнительные механизмы привлечения инвестиций.

В частности, предлагается проводить конкурентные аукционы по отбору проектов систем накопления электроэнергии. Победители смогут заключать с Единым закупщиком договоры сроком до 15 лет, предусматривающие оплату услуг по поддержанию доступности мощности.

Как отметил Аккенженов, такой подход позволит создать предсказуемые условия для инвесторов и стимулировать развитие систем накопления электроэнергии.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность ценового арбитража. Системы накопления смогут приобретать электроэнергию в периоды низкого потребления, когда ее стоимость ниже, и продавать в часы повышенного спроса.

При этом министр подчеркнул, что доходность таких проектов будет зависеть от рыночных цен. Государство не будет гарантировать инвесторам получение прибыли или компенсацию возможных убытков.

Предлагаемые изменения направлены на повышение устойчивости энергосистемы Казахстана, развитие альтернативной энергетики и привлечение частных инвестиций в энергетическую отрасль.