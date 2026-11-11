Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Болгарии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Болгария Илияне Йотовой.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Болгарии.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, Вашему дружественному народу, желаю выздоровления пострадавшим".

Отметим, что утром 10 ноября в результате крупных ДТП в Болгарии погибли 12 человек. В связи с трагедией 11 ноября объявлено в стране днем национального траура.