Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Болгарии
Внешняя политика
- 11 ноября, 2026
- 11:43
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Болгария Илияне Йотовой.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемая госпожа Президент,
Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Болгарии.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, Вашему дружественному народу, желаю выздоровления пострадавшим".
Отметим, что утром 10 ноября в результате крупных ДТП в Болгарии погибли 12 человек. В связи с трагедией 11 ноября объявлено в стране днем национального траура.
İlham Əliyev Bolqarıstan Prezidentinə başsağlığı verib
Ilham Aliyev extends condolences to Bulgarian president
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