Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Болгарии

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2026
    • 11:43
    Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Болгарии

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Болгария Илияне Йотовой.

    Как передает Report, в письме говорится:

    "Уважаемая госпожа Президент,

    Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Болгарии.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, Вашему дружественному народу, желаю выздоровления пострадавшим".

    Отметим, что утром 10 ноября в результате крупных ДТП в Болгарии погибли 12 человек. В связи с трагедией 11 ноября объявлено в стране днем национального траура.

    Ильхам Алиев Азербайджано-болгарские отношения
    İlham Əliyev Bolqarıstan Prezidentinə başsağlığı verib
    Ilham Aliyev extends condolences to Bulgarian president
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