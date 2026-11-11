İlham Əliyev Bolqarıstan Prezidentinə başsağlığı verib
Xarici siyasət
- 11 noyabr, 2026
- 11:14
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bolqarıstan Prezidenti xanım İliyana Yotovaya başsağlığı məktubu ünvanlayıb.
"Report" xəbər verir ki, mətndə deyilir:
"Hörmətli xanım Prezident,
Bolqarıstanda baş vermiş ağır yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində insanların həlak olması və yaralanması xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi
Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, dost xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, xəsarət alanlara şəfa diləyirəm".
Qeyd edək ki, dünən Bolqarıstanda baş verən iki zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 12 nəfər həlak olub. Ölkədə 11 noyabr milli matəm günü elan edilib.
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Болгарии
Ilham Aliyev extends condolences to Bulgarian president
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