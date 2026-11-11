Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    В Азербайджане новый механизм позволит отслеживать фактическую выплату зарплат

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 11:46
    В Азербайджане новый механизм позволит отслеживать фактическую выплату зарплат

    В Азербайджане будет применяться новый механизм, который позволит отслеживать фактическую выплату зарплат работникам на основе электронных данных.

    Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Заур Алиев на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

    По его словам, заработную плату и другие выплаты работникам будут перечислять через электронную платежную систему, определенную Центральным банком Азербайджана, на основе данных из Централизованной электронной информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения.

    "В то же время будет обеспечено перечисление выплат на банковский счет, определенный по свободному выбору работника. Одно из основных преимуществ этого механизма заключается в том, что можно будет отслеживать на основе электронных данных не только оформление зарплаты в размере, указанном в трудовом договоре или соответствующей информационной системе, но и ее фактическую выплату", - сказал Алиев.

    Замминистра добавил, что в результате будет сформирован более эффективный механизм контроля для выявления и предотвращения таких случаев, как задержка зарплаты, выплата в уменьшенном размере или сокрытие определенной ее части.

    "Наряду с этим предусматриваемый механизм не ограничивается усилением контрольных мер. Он также создаст для участников трудовых отношений возможность получения в электронном виде информации о зарплате и других выплатах, предусмотренных законодательством удержаниях, а также об истории доходов лица", - отметил он.

    Алиев подчеркнул, что применение этой системы будет служить снижению отчетной нагрузки работодателей, более оперативному формированию данных о налогах и социальном страховании, автоматическому расчету средней зарплаты в случаях отпуска и временной нетрудоспособности.

    "Предлагаемые изменения позволят также повысить прозрачность в трудовых отношениях и сформировать единый и проактивный механизм контроля, основанный на обмене данными", - заключил замминистра.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Заработная плата
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