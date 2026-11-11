Министр: Госбюджет Азербайджана - самый инвестиционно-ориентированный в регионе
Финансы
- 11 ноября, 2026
- 11:56
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Государственный бюджет Азербайджана является самым инвестиционно-ориентированным бюджетом в регионе.
Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год" на совместном заседании парламентских комитетов Милли Меджлиса.
Он отметил, что 32,5% госбюджета страны составляют инвестиционно-ориентированные капитальные расходы.
"Бюджетные расходы формируются в соответствии с социально-экономическими потребностями. Наши общие бюджетные расходы составляют 46,2% ненефтегазового ВВП", - добавил министр.
Sahil Babayev: "Regionda ən investisiya yönümlü büdcə Azərbaycandadır"
Minister: Azerbaijan's state budget - most investment-oriented in region
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