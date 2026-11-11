Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Министр: Госбюджет Азербайджана - самый инвестиционно-ориентированный в регионе

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 11:56
    Министр: Госбюджет Азербайджана - самый инвестиционно-ориентированный в регионе

    Государственный бюджет Азербайджана является самым инвестиционно-ориентированным бюджетом в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год" на совместном заседании парламентских комитетов Милли Меджлиса.

    Он отметил, что 32,5% госбюджета страны составляют инвестиционно-ориентированные капитальные расходы.

    "Бюджетные расходы формируются в соответствии с социально-экономическими потребностями. Наши общие бюджетные расходы составляют 46,2% ненефтегазового ВВП", - добавил министр.

    Сахиль Бабаев Госбюджет Азербайджана на 2027 год Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Sahil Babayev: "Regionda ən investisiya yönümlü büdcə Azərbaycandadır"
    Minister: Azerbaijan's state budget - most investment-oriented in region
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