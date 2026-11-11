Министр: Госбюджет Азербайджана - самый инвестиционно-ориентированный в регионе

Государственный бюджет Азербайджана является самым инвестиционно-ориентированным бюджетом в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год" на совместном заседании парламентских комитетов Милли Меджлиса.

Он отметил, что 32,5% госбюджета страны составляют инвестиционно-ориентированные капитальные расходы.

"Бюджетные расходы формируются в соответствии с социально-экономическими потребностями. Наши общие бюджетные расходы составляют 46,2% ненефтегазового ВВП", - добавил министр.