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Казахстан предлагает создать службу по очистке Каспия от нефтяных пятен

Казахстан предлагает создать службу по очистке Каспия от нефтяных пятен Основной угрозой загрязнения Каспия являются разливы нефти и нефтепродуктов при добыче и транспортировке
Энергетика
1 апреля 2021 г. 17:28
Казахстан предлагает создать службу по очистке Каспия от нефтяных пятен

В портах Мангистауской области Казахстана необходимо создать морскую спасательную службу по очистке Каспийского моря от нефтяных пятен.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, так считает депутат сената Суиндик Алдашев.

По его словам, в прошлом году в казахстанском секторе Каспийского моря было добыто 15 млн тонн нефти, из них 2,2 млн тонн было транспортировано через порт Актау. Кроме того, в 2020 году в морские порты Актау и Курык более 1,2 тыс. раз заходили суда, до 2025 года ожидается, что этот показатель увеличится вдвое.

По мнению Алдашева, все это увеличивает риск загрязнения Каспия, поэтому сейчас важно создать отдельную морскую оперативно-спасательную службу в портах Мангистауской области.

"Основной угрозой загрязнения Каспия являются разливы нефти и нефтепродуктов при добыче и транспортировке. Поэтому для предотвращения увеличения площади загрязнения морской поверхности и удаления нефтяных пятен требуются большие организационные, технические и технологические усилия. К сожалению, на сегодняшний день в республике отсутствует подразделение, аттестованное в установленном порядке, оснащенное специальной техникой и материалами, имеющее достаточное количество квалифицированных и опытных специалистов, спасателей", - говорит Алдашев.

По словам сенатора, еще одной причиной для создания такой службы является тот факт, что методы, применяемые в мировой практике по обеспечению техногенной безопасности на воде, принципиально отличаются от наземных мероприятий. А имеющиеся в системе МЧС страны силы и средства, в том числе оперативно-спасательные отряды, не способны выполнять такие задачи.

Сенатор также добавил, что такие специальные морские оперативно-спасательные службы уже созданы и работают в других прикаспийских странах, в частности в Азербайджане, России и Туркменистане.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Xəzərdə neft dağılmalarına qarşı xidmət yaratmağı təklif edir

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