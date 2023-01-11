Казахстан планирует в январе направить в ФРГ первые 20 тыс. тонн нефти

Казахстан намерен поставить в Германию в январе первые 20 тыс. тонн нефти.

Казахстан намерен поставить в Германию в январе первые 20 тыс. тонн нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Сейчас первая партия 20 тысяч тонн, предполагается до 1,5 млн тонн пока. Общая мощность, которая была запрошена в размере до 6 млн тонн, - мы можем [поставить]. Потребность, конечно, выше в Германии", - сказал Акчулаков, отвечая на вопрос о поставках нефти в Германию в январе.

В декабре прошлого года Казахстанская национальная компания "КазТрансОйл" подтвердила, что направила российской "Транснефти" заявку на транзит нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" для Германии.