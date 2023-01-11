О нас

Казахстан планирует в январе направить в ФРГ первые 20 тыс. тонн нефти

Казахстан планирует в январе направить в ФРГ первые 20 тыс. тонн нефти Казахстан намерен поставить в Германию в январе первые 20 тыс. тонн нефти.
Энергетика
11 января 2023 г. 07:24
Казахстан планирует в январе направить в ФРГ первые 20 тыс. тонн нефти

Казахстан намерен поставить в Германию в январе первые 20 тыс. тонн нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Сейчас первая партия 20 тысяч тонн, предполагается до 1,5 млн тонн пока. Общая мощность, которая была запрошена в размере до 6 млн тонн, - мы можем [поставить]. Потребность, конечно, выше в Германии", - сказал Акчулаков, отвечая на вопрос о поставках нефти в Германию в январе.

В декабре прошлого года Казахстанская национальная компания "КазТрансОйл" подтвердила, что направила российской "Транснефти" заявку на транзит нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" для Германии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan bu ay Almaniyaya ilk 20 min ton neft göndərməyi planlaşdırır

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
5 января 2023 г. 13:48
В Баку ожидается снег и гололед
В Баку ожидается снег и гололед
6 января 2023 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi