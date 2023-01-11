Казахстан планирует в январе направить в ФРГ первые 20 тыс. тонн нефти

Казахстан намерен поставить в Германию в январе первые 20 тыс. тонн нефти.
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"Сейчас первая партия 20 тысяч тонн, предполагается до 1,5 млн тонн пока. Общая мощность, которая была запрошена в размере до 6 млн тонн, - мы можем [поставить]. Потребность, конечно, выше в Германии", - сказал Акчулаков, отвечая на вопрос о поставках нефти в Германию в январе.
В декабре прошлого года Казахстанская национальная компания "КазТрансОйл" подтвердила, что направила российской "Транснефти" заявку на транзит нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" для Германии.