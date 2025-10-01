Казахстан планирует построить модульную АЭС на Каспии

Казахстан рассматривает возможность строительства в будущем модульной атомной электростанции на берегу Каспийского моря.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает глава агентства по атомной энергии страны Алмасадам Саткалиев.

"Это в дальнейших планах агентства", - уточнил он.

Саткалиев подчеркнул, что Казахстан также построит три АЭС, две из которых будут возведены в Жамбыльском районе Алматинской области (на юге Казахстана - ред.), еще одна - в Абайской области (на востоке -ред.).

"Атомные станции в Алматинской области будут расположены на побережье озера Балхаш. Первая с наибольшей вероятностью будет построена возле поселка Улькен, а другая будет определена исходя из всех стандартов МАГАТЭ", - сказал он.

В Абайской области атомная станция предположительно будет располагаться в городе Курчатов.

Строительство АЭС на юге страны Саткалиев объяснил нехваткой электроэнергии в регионе.

"Две станции будут на юге страны, потому что там у нас дефицит, как вы знаете. Сейчас электроэнергия передается туда по транзиту север-юг. Это создаст надежность, стабильность энергоснабжения", - подчеркнул он.

Отметим, что в районе казахстанского города Актау, находящегося на берегу Каспийского моря в период СССР функционировала атомная электростанция на базе реактора на быстрых нейтронах БН-350.