Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Казахстан планирует построить модульную АЭС на Каспии

    Энергетика
    • 01 октября, 2025
    • 12:04
    Казахстан планирует построить модульную АЭС на Каспии

    Казахстан рассматривает возможность строительства в будущем модульной атомной электростанции на берегу Каспийского моря.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает глава агентства по атомной энергии страны Алмасадам Саткалиев.

    "Это в дальнейших планах агентства", - уточнил он.

    Саткалиев подчеркнул, что Казахстан также построит три АЭС, две из которых будут возведены в Жамбыльском районе Алматинской области (на юге Казахстана - ред.), еще одна - в Абайской области (на востоке -ред.).

    "Атомные станции в Алматинской области будут расположены на побережье озера Балхаш. Первая с наибольшей вероятностью будет построена возле поселка Улькен, а другая будет определена исходя из всех стандартов МАГАТЭ", - сказал он.

    В Абайской области атомная станция предположительно будет располагаться в городе Курчатов.

    Строительство АЭС на юге страны Саткалиев объяснил нехваткой электроэнергии в регионе.

    "Две станции будут на юге страны, потому что там у нас дефицит, как вы знаете. Сейчас электроэнергия передается туда по транзиту север-юг. Это создаст надежность, стабильность энергоснабжения", - подчеркнул он.

    Отметим, что в районе казахстанского города Актау, находящегося на берегу Каспийского моря в период СССР функционировала атомная электростанция на базе реактора на быстрых нейтронах БН-350.

    АЭС Казахстан модульный реактор каспий Алматинская область Каспийское море

    Последние новости

    12:38

    Глава ЕК: Сегодня лидеры ЕС соберутся в Копенгагене для обсуждения плана по обороне

    Другие страны
    12:32

    В Кяльбаджаре и на Шахдаге выпал снег

    Экология
    12:26

    Завершился визит президента Италии в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:23

    В РФ число смертей от суррогатного алкоголя возросло до 38

    В регионе
    12:23

    III Игры СНГ: Завершился четвертый день соревнований по плаванию - ОБНОВЛЕНО-4

    Индивидуальные
    12:14

    Президент НАНА: Книжная выставка - значимое научно-культурное событие для Азербайджана

    Литература
    12:11

    В Марокко усиливаются молодежные протесты: сотни задержанных и десятки пострадавших

    Другие страны
    12:08

    Обвиняемая в шпионаже в пользу Азербайджана консул Армении в Австрии не признает вину

    В регионе
    12:05

    Кямран Алиев: В деятельности прокуратуры имеются определенные недочеты

    Внутренняя политика
    Лента новостей