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Казахстан пересмотрел прогноз по добыче нефти в 2025 году в сторону снижения

Казахстан пересмотрел прогноз по добыче нефти в 2025 году в сторону снижения Казахстан снизил прогноз добычи нефти на 2025 год на 1 млн тонн, с 97,2 млн до 96,2 млн,.
Энергетика
8 января 2025 г. 11:34
Казахстан пересмотрел прогноз по добыче нефти в 2025 году в сторону снижения

Казахстан снизил прогноз добычи нефти на 2025 год на 1 млн тонн, с 97,2 млн до 96,2 млн,.

Об этом сообщили казахстанскому бюро Report в Минэнерго республики.

По данным ведомства, есть ряд причин для пересмотра плана по добыче главного экспортного товара страны: “Это остановки на капитальный ремонт на крупнейшем месторождении Тенгиз в мае и августе общей длительностью в 50 дней; остановка на другом крупнейшем проекте - Кашаган на 21 день; внеплановые остановки на месторождении Карачаганак; ограничения приема газа Оренбургским газоперерабатывающем заводе; остановки нефтепровода КТК на планово-профилактические работы; необходимость соблюдения обязательств соглашения в рамках ОПЕК+”.

В конце прошлого года, глава Минэнерго РК Алмасадам Саткалиев перечисли все эти причины, объясняя этим снижение планового показателя и на 2024 год, с 90,3 млн тонн до 87,8 млн тонн.

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Версия на английском языке Kazakhstan revises 2025 oil production forecast downward

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