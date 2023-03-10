Казахстан отгрузит партию нефти с месторождения "Кашаган" через Азербайджан

Казахстанская АО "КазТрансОйл" отгрузит в этом месяце 7 тыс. тонн нефти с месторождения "Кашаган" транзитом через Азербайджан.

Казахстанская АО "КазТрансОйл" отгрузит в этом месяце 7 тыс. тонн нефти с месторождения "Кашаган" транзитом через Азербайджан.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "КазТрансОйл".

По сообщению компании, из порта Актау будет в тестовом режиме отгружена партия нефти, которая будет отправлена на экспорт в направлении порта Баку.

Грузоотправителем кашаганской нефти является компания INPEX North Caspian Sea. Японская компания владеет долями в разработке "Азери-Чыраг-Гюнешли" в Азербайджане и магистральном экспортном нефтепроводе BTC.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Входит в группу НК "КазМунайГаз".