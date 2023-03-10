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Казахстан отгрузит партию нефти с месторождения "Кашаган" через Азербайджан

Казахстан отгрузит партию нефти с месторождения "Кашаган" через Азербайджан Казахстанская АО "КазТрансОйл" отгрузит в этом месяце 7 тыс. тонн нефти с месторождения "Кашаган" транзитом через Азербайджан.
Энергетика
10 марта 2023 г. 18:11
Казахстан отгрузит партию нефти с месторождения Кашаган через Азербайджан

Казахстанская АО "КазТрансОйл" отгрузит в этом месяце 7 тыс. тонн нефти с месторождения "Кашаган" транзитом через Азербайджан.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "КазТрансОйл".

По сообщению компании, из порта Актау будет в тестовом режиме отгружена партия нефти, которая будет отправлена на экспорт в направлении порта Баку.

Грузоотправителем кашаганской нефти является компания INPEX North Caspian Sea. Японская компания владеет долями в разработке "Азери-Чыраг-Гюнешли" в Азербайджане и магистральном экспортном нефтепроводе BTC.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Входит в группу НК "КазМунайГаз".

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan “Kaşaqan” yatağından hasil edilən neft partiyasını Azərbaycan vasitəsilə tədarük edəcək

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