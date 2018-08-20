Казахстан ограничивает импорт бензина из России

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Казахстан вводит запрет на три месяца на ввоз железнодорожным транспортом бензина из России.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующий приказ подписал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Согласно приказу, запрет вступит в силу с 25 августа. Введение временного запрета является мерой, направленной на то, чтобы не допустить затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктов.

По словам министра, российская сторона с пониманием отнеслась к введенному запрету.