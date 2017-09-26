Казахстан оценивает собственные запасы углеводородов на Каспии в 50 млрд тонн

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Мировые нефтегазовые гиганты совместно с казахстанскими компаниями приступят к изучению недр Прикаспийской впадины.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, цель исследований - разведка нового крупного месторождения с возможными запасами до 50 млрд тонн углеводородного сырья.

Согласно прогнозам, через 30-40 лет добыча нефти на крупных месторождениях Казахстана сократится. Объемы будут не такими значительными как сегодня.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, комментируя вопрос, отметил, что сейчас преждевременно говорить об этом, но вероятные запасы Прикаспийской впадины глубоких горизонтов могут достигать 50 млрд тонн углеводородного сырья.

Проводить геологоразведку, бурить скважины казахстанские компании будут совместно с иностранными. В консорциум "Евразия" войдет ряд мировых гигантов по добыче нефти, добавил он.