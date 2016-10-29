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    Казахстан не готов пока подписаться под ограничением добычи

    Магзум Мирзагалиев: мы этот вопрос готовы пока только обсуждать у себя внутри

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Казахстан не готов пока подписаться под ограничением добычи нефти.

    Как передает Report, об этом сообщил замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.

    "Во-первых, мы этот вопрос (заморозки или добычи) готовы пока только обсуждать у себя внутри. Мы пока не готовы под этим подписаться. Для нас было важно поучаствовать в заседании, обменяться мнениями и услышать подходы стран членов и нечленов ОПЕК", - сказал он.

    "Мы договорились, что в 20-х числах ноября мы еще раз встретимся и будем продолжать наш диалог", - добавил заместитель министра.

    В Вене 28-29 октября состоялось первое заседание спецкомитета ОПЕК по реализации договоренностей об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 млн баррелей в сутки, достигнутых в Алжире. Следующее заседание спецкомитета пройдет в Вене 25-26 ноября.

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