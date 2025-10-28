Казахстан намерен в 2029 году обеспечить профицит в энергосистеме страны

Казахстан планирует в 2029 году покрывать потребности в электроэнергии за счет внутреннего производства и обеспечить профицит в энергосистеме.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов, выступая на заседании правительства.

"План по развитию энергетической отрасли до 2035 года, предусматривающего ввод дополнительно более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, активно продолжается. Ввод новых мощностей за счет модернизации существующих станций и строительством новых генерирующих установок", - сказал Аккенженов.

По его информации, до 2029 года Министерством энергетики планируется реализовать 68 проектов по вводу новых 6,6 ГВт мощностей.

В прошлом году в стране было введено 771 МВт новых мощностей, из них 608 МВт традиционной и 163 МВт ВИЭ (возобновляемых источников энергии).

На 2025 год запланирован ввод более 621 МВт, из них 166 МВт традиционной и 9 объектов ВИЭ (возобновляемых источников энергии) суммарной мощностью 455 МВт. Уже введено 370 МВт, из них 216 МВт ВИЭ.

В 2026 году планируется ввести порядка 2 600 МВт мощности, в том числе 8 объектов ВИЭ (возобновляемых источников энергии) на 174 МВт.

В 2027 году планируется ввести порядка 1 500 МВт мощности, в том числе 13 объектов ВИЭ (возобновляемых источников энергии) на 573 МВт.

В 2028 году планируется ввести более 2 000 МВт мощности, в том числе 3 объекта (возобновляемых источников энергии) суммарной мощностью 245 МВт.

"Таким образом, уже в 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и обеспечит профицит в энергосистеме Казахстана, что также позволит увеличить экспортный потенциал страны", - добавил министр.