Казахстан намерен увеличить нефтеперерабатывающие мощности до 39 млн тонн в год к 2040г

Правительство Казахстана утвердило долгосрочную концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы, предусматривающую увеличение перерабатывающих мощностей более чем в 2 раза, до 39 млн тонн в год.

Правительство Казахстана утвердило долгосрочную концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы, предусматривающую увеличение перерабатывающих мощностей более чем в 2 раза, до 39 млн тонн в год.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана, документ предусматривает инвестиции в модернизацию инфраструктуры, расширение экспорта и интеграцию устойчивых практик, что позволит стране укрепить позиции на рынках Центральной и Южной Азии.

Реализация документа начнется в 2025 году с пилотных проектов по цифровизации НПЗ.

"Стратегия опирается на недавние достижения: после модернизации трех ключевых НПЗ в Атырау, Павлодаре и Шымкенте общая мощность переработки достигла 17 млн тонн нефти в год. Глубина переработки выросла до 89%, а производство моторного топлива соответствует стандартам Euro-4 и выше. Эти улучшения уже обеспечили покрытие внутреннего спроса на 90–95% и создали основу для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении.

Центральным элементом Концепции является план по увеличению перерабатывающих мощностей более чем вдвое — с 18 до 39 млн тонн в год. Это будет достигнуто за счет расширения действующих НПЗ и строительства нового нефтехимического комплекса.



"Казахстан планирует интегрировать принципы ESG в отрасль, а также переход на возобновляемые источники энергии в производстве", - отмечается в сообщении.

Ключевые приоритеты стратегии включают полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами, с прогнозом роста потребления на 1,5–2% в год из-за урбанизации и промышленного развития; усиление экспорта, ориентированного на рынки Китая, Индии и стран Центральной Азии, с целью увеличить долю экспорта в общем объеме производства до 30% к 2040 году.

"Развитие нефтегазохимии через создание новых цепочек, включая производство полимеров и удобрений, с привлечением инвестиций на сумму до $5 млрд», - подчеркивает Минэнерго.

По оценкам ведомства, реализации стратегии поможет привлечь иностранные инвестиции от партнеров, учитывая запасы нефти Казахстана в 30 млрд баррелей.