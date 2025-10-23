Казахстан может построить НПЗ на берегу Каспия

Проект строительства нового НПЗ в Казахстане включает изучение не менее четырех потенциальных локаций, включая Мангистаускую область (регион, расположенный на берегу Каспия).

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом говорится в официальном ответе премьер-министра страны Олжаса Бектенова на соответствующий депутатский запрос.

"Строительство нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 5 млн тонн в год в Мангистауской области (это одна из четырех потенциальных площадок) требует предварительных инвестиций. (…) строительство НПЗ в Мангистауской области будет рассматриваться в рамках реализации проекта "Строительство интегрированного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Казахстане", - говорится в ответе Бектенова.

Данный проект предполагает ввод нового НПЗ с технологией глубокой переработкой нефти, выпускающего в том числе и авиационный керосин качества TS-1/Jet A-1 около 300 тыс. тонн в год в зависимости от спроса зарубежных транзитных авиаперевозок, поскольку в настоящее время их потребности удовлетворяются за счет импорта.

Бектенов подчеркнул, что согласно концепции, в 2028–2030 годах планируется разработка предварительного технико-экономического обоснования (pre-FEED) нового НПЗ, в 2030–2032 годах – проектно-сметной документации, а в 2032–2040 годах – непосредственно строительство завода.

В Казахстане уже действуют три НПЗ.