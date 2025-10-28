Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    28 октября, 2025
    • 11:15
    Казахстан изучает влияние международных санкций в отношении российского ЛУКОЙЛа

    Правительство Казахстана до конца текущей недели может оценить влияние санкций в отношении российской нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" на казахстанскую экономику.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

    "Санкции изучаются, их влияние на компании и на экономику еще предстоит оценить до конца. Я думаю, в ближайшее время, в ближайшие дни мы это примем, до конца этой недели", - ответил Аккенженов.

    Напомним, что накануне НК "ЛУКОЙЛ" объявила о намерении продать свои международные активы в связи с санкциями США, Великобритании и ЕС.

    В свою очередь, глава ФНБ "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов сообщил журналистам, что Казахстан начал работу, в том числе с международными консультантами, касательно ситуации, связанной с "ЛУКОЙЛ".

    "Это сложный вопрос. Недавно вышли новости о том, что ЛУКОЙЛ добавили в санкционный список. (...) ЛУКОЙЛ работает в Казахстане более 30 лет, у нее в Казахстане большие проекты. Компания является, как вы знаете, акционером и в проекте освоения Тенгиз, и в морском проекте "Каламкас-Хазаре" и так далее. Поэтому вопрос очень сложный, вопрос комплексный", - сказал Жакупов.

    Для Казахстана, с одной стороны, для "КазМунайГаза" - Лукойл был надежным партнером. С другой стороны - Казахстан работает в соответствии с законодательством и в соответствии с теми санкционными мерами, которые были наложены.

    По его мнению, решение по данному вопросу может быть принять в ближайшие несколько недель.

    "ЛУКОЙЛ" работает в Казахстане с 1995 года, имеет доли в крупных нефтегазодобывающих проектах, таких как Карачаганак, Тенгиз, Кумколь, Каламкас-море и Хазар, а также является акционером в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

