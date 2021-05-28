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Казахстан изучает опыт Азербайджана по газификации

Казахстан изучает опыт Азербайджана по газификации Генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Акционерного общества "Центр развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Казахс
Энергетика
28 мая 2021 г. 17:30
Казахстан изучает опыт Азербайджана по газификации

Генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Акционерного общества "Центр развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Казахстана" Министерства промышленности и инфраструктурного развития Казахстана Куловым Русланом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз".

Отмечено, что на встрече делегация поинтересовалась деятельностью ПО "Азеригаз" и применяемыми современными инновациями.

Гости поинтересовались применяемым в стране низкотарифным льготным лимитом для абонентов, вопросами установки и замены бытовых газовых счетчиков у населения, оплатой стоимости потребленного газа, требованиями действующего в нашей стране законодательства о транспортировке и продаже газа. Р.Алиев ответил на все интересующие гостей вопросы и проинформировал их о применяемых современных технологиях.

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Версия на английском языке ФотоKazakhstan studying Azerbaijan's experience in gasification
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