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Казахстан и Венгрия договорились о поставках нефти по трубопроводу "Дружба"  

Казахстан и Венгрия договорились о поставках нефти по трубопроводу "Дружба"   Венгрия договорилась с Казахстаном о поставках нефти по трубопроводу "Дружба", тестовые поставки планируется начать в 2025 году.
Энергетика
17 февраля 2025 г. 17:49
Казахстан и Венгрия договорились о поставках нефти по трубопроводу Дружба  

Венгрия договорилась с Казахстаном о поставках нефти по трубопроводу "Дружба", тестовые поставки планируется начать в 2025 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

"В Астане 17 февраля состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, в ходе которой стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, текущее состояние и перспективы развития энергетического сектора обеих стран", - говорится в информации.

Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере между компаниями "КазМунайГаз" и MOL Group.

"Стороны отметили важность эффективного освоения газоконденсатного месторождения "Рожковское", в котором участвуют обе компании. Были также затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договоренность о тестовых поставках в течении 2025 года", - говорится в информации.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег по производству сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group.

"Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Венгрией. Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии. Уверен, что совместные усилия будут способствовать устойчивому развитию энергетических систем наших стран и укреплению энергетической безопасности", - заявил Саткалиев.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений в области энергетики и наметили планы по реализации достигнутых договоренностей.

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