Казахстан и Узбекистан обсудили статус коридора зеленой энергии с участием Азербайджана

Казахстан и Узбекистан обсудили статус коридора зеленой энергии "Азербайджан-Центральная Азия".

Как передает Report со ссылкой на министерство энергетики Казахстана, данный вопрос обсуждался в ходе встречи министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова с послом Узбекистана в Казахстанен Бахтиёром Ибрагимовым.

"Рассмотрен статус проекта по созданию "Зеленого энергетического коридора" через Каспийское море совместно с Азербайджаном, практическим шагом в реализации которого стало учреждение 1 июля 2025 года совместного предприятия "Yaşıl Dəhliz Birliyi", - говорится в сообщении министерства.

Стороны также провели детальную сверку позиций по исполнению двусторонних "дорожных карт" и обсудили ход реализации совместных проектов. Особое внимание было уделено региональным проектам в электроэнергетике, включая строительство Камбаратинской ГЭС-1, где Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан выступают стратегическими партнерами.

Участники встречи подчеркнули готовность поддерживать активный диалог на уровне профильных ведомств для оперативного продвижения всех совместных энергетических инициатив, отметив высокий уровень кооперации в нефтегазовой сфере и стабильную работу газотранспортных систем. В частности, за семь месяцев 2025 года транзит казахстанского газа через территорию Узбекистана составил 921,7 млн кубометров, а перспективные объемы поставок российского газа могут достигнуть 11 млрд кубометров к 2026 году.

Как сообщалось, энергокабель "Азербайджан-Центральная Азия" через Каспий станет составной частью проекта строительства энергомоста из Центральной Азии через Черное и Каспийское моря в Европу для транспортировки зеленой энергии.