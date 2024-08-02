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Казахстан и Конго договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

Казахстан и Конго договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере Казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) и Национальная нефтяная компания Конго (SNPC) подписали 2 августа в Астане соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере.
Энергетика
2 августа 2024 г. 13:47
Казахстан и Конго договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

Казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) и Национальная нефтяная компания Конго (SNPC) подписали 2 августа в Астане соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение КМГ.

“Соглашение направлено на изучение возможностей сотрудничества в области разработки месторождений нефти и газа, технического содействия в нефтяной отрасли, строительства объектов по переработке жидких и газообразных углеводородов, поставки сырой нефти и обучения персонала”, - говорится в информации.

Отмечается также, что стороны заинтересованы в поиске новых проектов недропользования, нефтепереработки и нефтегазохимии для совместной реализации, обмене опытом и знаниями в области геологии и геофизики, а также технологий бурения, включая горизонтальные скважины.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan və Konqo neft-qaz sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəlib

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