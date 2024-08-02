Казахстан и Конго договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

Казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) и Национальная нефтяная компания Конго (SNPC) подписали 2 августа в Астане соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере.

Казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) и Национальная нефтяная компания Конго (SNPC) подписали 2 августа в Астане соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение КМГ.

“Соглашение направлено на изучение возможностей сотрудничества в области разработки месторождений нефти и газа, технического содействия в нефтяной отрасли, строительства объектов по переработке жидких и газообразных углеводородов, поставки сырой нефти и обучения персонала”, - говорится в информации.

Отмечается также, что стороны заинтересованы в поиске новых проектов недропользования, нефтепереработки и нефтегазохимии для совместной реализации, обмене опытом и знаниями в области геологии и геофизики, а также технологий бурения, включая горизонтальные скважины.