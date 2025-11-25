Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    25 ноября, 2025
    11:06
    Казахстан готов войти в проект газопровода TAPI с долей в 30%

    Казахстан обратился к будущим участникам газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (TAPI) с предложением войти в проект с долей в 30%, ответа пока не получил.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    "Мы со своей стороны отправляли соответствующее официальное обращение возможным акционерам трубопровода TAPI с возможностью вхождения Казахстана до 30% в этот трубопровод. Ждем ответа. Пока никаких ответов нет, мы на встрече на высоком уровне поднимали (вопрос - ред.), ждем ответа от туркменской стороны", - сказал он.

    По его словам, в случае успешного вхождения казахстанской компании в данный проект это откроет новые перспективы для сотрудничества между нашими странами в области газа.

    Общая протяженность газопровода TAPI составит 1814 км, из них 214 км - по территории Туркменистана, 774 км - Афганистана и 826 км - по территории Пакистана до границы с Индией.

    Газопровод TAPI проектной мощностью 33 млрд кубометров газа в год пройдет от гигантского газового месторождения Галкыныш на юге Туркменистана (его запасы оцениваются в 27,4 трлн кубометров газа) через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии.

    Помимо "Туркменгаза", акционерами TAPI Pipeline Company являются "Афганская газовая корпорация", пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL, у каждой из них по 5%.

    По предварительным оценкам, общая стоимость газопровода составит $10 млрд.

