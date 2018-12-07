Казахстан готов сокращать добычу в рамках ОПЕК+

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Казахстан готов сокращать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ и не планирует просить для себя исключений по объемам сокращаемой добычи.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сказал министр энергетики страны Канат Бозумбаев.

Он также отметил, что конкретные объемы сокращения добычи будут зависеть от итогов переговоров.

Кроме того, по его словам, Казахстан уже совсем скоро сможет достичь добычи в 370 тыс. баррелей в сутки на месторождении Кашаган.