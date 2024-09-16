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Казахстан готов наращивать экспорт нефти в ЕС для снижения энергодефицита

Казахстан готов наращивать экспорт нефти в ЕС для снижения энергодефицита Власти Казахстана готовы нарастить поставки нефти в страны Европейского союза для снижения глобального дефицита энергоресурсов.
Энергетика
16 сентября 2024 г. 19:31
Казахстан готов наращивать экспорт нефти в ЕС для снижения энергодефицита

Власти Казахстана готовы нарастить поставки нефти в страны Европейского союза для снижения глобального дефицита энергоресурсов.

Как передает Report, об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на бизнес-форуме "Казахстан-Германия" в Астане.

По словам главы государства, Казахстан обладает вторыми по величине разведанными запасами нефти в Евразии и является крупным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки.

"Учитывая, что 70% казахстанского экспорта нефти приходится на Европейский союз, наша страна готова наращивать экспортные возможности и способствовать снижению глобального дефицита энергоресурсов", - сказал он.

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