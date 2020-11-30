Казахстан готов к переговорам по сохранению текущих ограничений в ОПЕК+

Казахстан не против продления текущих ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на источника в правительстве республики.
"Казахстан не против сделки (по продлению текущих обязательств в рамках ОПЕК +), и высказал свою позицию. Профильное министерство (Минэнерго) не против этой сделки, готово к обсуждению и переговорам", - сказал источник в понедельник.
Известно, что на встрече ОПЕК+ от Казахстана примет участие министр энергетики Нурлан Ногаев.
Как сообщалось ранее, консолидированная позиция стран ОПЕК+, как минимум лидеров сделки, в том, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант - сохранить текущие квоты на первый квартал 2021 года. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение, в том числе внутри этого квартала.
В воскресенье сопредседатели собрали членов JMMC на неофициальную встречу, однако, как сообщило агентство Bloomberg, консенсуса найдено не было, поскольку Казахстан и ОАЭ выступили против.
Речь идет об отмене увеличения нефтедобычи почти на 2 миллиона баррелей с первого января.
Отметим, что новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.
Предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.