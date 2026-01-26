Катарский фонд развития готов совместно с TIF финансировать энергопроекты в тюркском регионе

Катарский фонд развития (QFFD) заинтересован в расширении сотрудничества с Тюркским инвестиционным фондом (TIF) в тюркском регионе, прежде всего в странах Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор QFFD Фахад Хамад Аль-Сулайти в ходе встречи с президентом TIF Багдадом Амреевым.

По его словам, первоначальный акцент предполагается сделать на проектах в сфере энергетики, природных ресурсов и продвижения экспорта.

В свою очередь Б. Амреев выразил готовность рассмотреть возможности практического взаимодействия и предложил выстроить сотрудничество на основе формирования совместного портфеля проектов с последующим структурированием и софинансированием. Он также выступил с инициативой определить приоритетные направления совместной работы QFFD и TIF в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать активное взаимодействие на техническом уровне. Первым шагом станет подписание меморандума о взаимопонимании, после чего планируется переход к формированию первого пакета пилотных проектов, соответствующих приоритетам обеих организаций.

Кроме того, стороны намерены координировать свои действия через платформу Арабской координационной группы по мере развития сотрудничества в целевом для TIF регионе.

Напомним, что решение о создании Тюркского инвестиционного фонда было принято на 9-м Саммите Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся 11 ноября 2022 года в Самарканде. Соглашение о создании TIF было подписано Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном на внеочередном саммите ОТГ в Анкаре 16 марта 2023 года и вступило в силу 24 февраля 2024 года.

После присоединения Венгрии уставный капитал Фонда увеличился на 100 млн долларов США и достиг 600 млн долларов США. Ранее сообщалось, что TIF планирует дальнейшее наращивание капитала в течение ближайших пяти лет.