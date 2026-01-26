Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Катарский фонд развития готов совместно с TIF финансировать энергопроекты в тюркском регионе

    Энергетика
    • 26 января, 2026
    • 13:12
    Катарский фонд развития готов совместно с TIF финансировать энергопроекты в тюркском регионе

    Катарский фонд развития (QFFD) заинтересован в расширении сотрудничества с Тюркским инвестиционным фондом (TIF) в тюркском регионе, прежде всего в странах Центральной Азии.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор QFFD Фахад Хамад Аль-Сулайти в ходе встречи с президентом TIF Багдадом Амреевым.

    По его словам, первоначальный акцент предполагается сделать на проектах в сфере энергетики, природных ресурсов и продвижения экспорта.

    В свою очередь Б. Амреев выразил готовность рассмотреть возможности практического взаимодействия и предложил выстроить сотрудничество на основе формирования совместного портфеля проектов с последующим структурированием и софинансированием. Он также выступил с инициативой определить приоритетные направления совместной работы QFFD и TIF в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

    По итогам встречи стороны договорились поддерживать активное взаимодействие на техническом уровне. Первым шагом станет подписание меморандума о взаимопонимании, после чего планируется переход к формированию первого пакета пилотных проектов, соответствующих приоритетам обеих организаций.

    Кроме того, стороны намерены координировать свои действия через платформу Арабской координационной группы по мере развития сотрудничества в целевом для TIF регионе.

    Напомним, что решение о создании Тюркского инвестиционного фонда было принято на 9-м Саммите Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся 11 ноября 2022 года в Самарканде. Соглашение о создании TIF было подписано Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном на внеочередном саммите ОТГ в Анкаре 16 марта 2023 года и вступило в силу 24 февраля 2024 года.

    После присоединения Венгрии уставный капитал Фонда увеличился на 100 млн долларов США и достиг 600 млн долларов США. Ранее сообщалось, что TIF планирует дальнейшее наращивание капитала в течение ближайших пяти лет.

    Катар Багдад Амреев Тюркский инвестиционный фонд Катарский фонд развития Фахад Хамад Аль-Сулайти

    Последние новости

    13:22

    Гидеон Саар пригласил Байрамова с визитом в Израиль

    Внешняя политика
    13:22

    Байрамов проинформировал Саара о процессе нормализации с Арменией

    Внешняя политика
    13:20

    Израиль намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    13:20

    Байрамов: Азербайджан выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликта

    Внешняя политика
    13:17

    Гидеон Саар: Азербайджан и Израиль - страны, стремящиеся к миру

    Внешняя политика
    13:15

    Байрамов: Азербайджан придает большое значение экономическому сотрудничеству с Израилем

    Другие
    13:15

    Матч "Ливерпуль" - "Карабах" обслужит словацкий арбитр

    Футбол
    13:12

    Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 29 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:12

    Катарский фонд развития готов совместно с TIF финансировать энергопроекты в тюркском регионе

    Энергетика
    Лента новостей