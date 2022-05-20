Катар заявил о готовности поставлять СПГ в Германию с 2024 года

Компания Qatar Energy может начать поставки СПГ в Германию со своего терминала в США с 2024 года.

Компания Qatar Energy может начать поставки СПГ в Германию со своего терминала в США с 2024 года.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани немецкой газете Handelsblatt.

По его словам, к указанному времени СПГ-установка Golden Pass в Техасе, где 70%-доля принадлежит Qatar Energy, может достичь необходимой мощности.

При этом расширение добычи газа на месторождении North Dome будет произойдет лишь в 2026 году, отметил вице-премьер.