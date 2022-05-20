О нас

Катар заявил о готовности поставлять СПГ в Германию с 2024 года

Катар заявил о готовности поставлять СПГ в Германию с 2024 года Компания Qatar Energy может начать поставки СПГ в Германию со своего терминала в США с 2024 года.
Энергетика
20 мая 2022 г. 12:09
Катар заявил о готовности поставлять СПГ в Германию с 2024 года

Компания Qatar Energy может начать поставки СПГ в Германию со своего терминала в США с 2024 года.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани немецкой газете Handelsblatt.

По его словам, к указанному времени СПГ-установка Golden Pass в Техасе, где 70%-доля принадлежит Qatar Energy, может достичь необходимой мощности.

При этом расширение добычи газа на месторождении North Dome будет произойдет лишь в 2026 году, отметил вице-премьер.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Qatar ready to supply LNG to Germany from 2024

Самое читаемое

Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно Азовстали и Мариуполя
ВидеоОрганизаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя
15 мая 2022 г. 02:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi