Катар подписал газовый контракт с Южной Кореей

Новое соглашение сроком на 20 лет предусматривает поставку в Южную Корею 2 миллионов тонн сжиженного природного газа в год

Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum (QP) подписала с Korea Gas (KOGAS) новое соглашение сроком на 20 лет о поставке в Южную Корею 2 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом говорится в сообщении катарской компании.

Отмечается, что поставки СПГ на терминалы KOGAS в Южной Корее по данному соглашению начнутся в январе 2025 года.

Катар уже является поставщиком СПГ в Южную Корею. В настоящее время он поставляет KOGAS более 9 миллионов тонн СПГ в год по долгосрочным контрактам, являясь крупнейшим поставщиком данного энергоресурса в страну. KOGAS покупает СПГ в Катаре уже 26 лет, и с 1999 года Qatar Petroleum поставил в Южную Корею почти 185 миллионов тонн СПГ с помощью более чем 2,5 тысячи танкеров.

Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение; инвестирует в СПГ и возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия. Катар — ведущий производитель СПГ в мире.