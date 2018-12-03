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    Катар объяснил причины выхода из ОПЕК

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Решение о выходе Катара из ОПЕК не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами-членами картеля.

    Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции госминистр по делам энергетики страны Саад бен Шрида аль-Кааби.

    "Решение о выходе из ОПЕК не было политическим или связанным с разногласиями с другими странами-членами ОПЕК. Это решение техническое, вызванное желанием укрепить позицию Катара как надежного поставщика энергии в мире, а также исходя из объемов добычи нефти Катаром", — сказал аль-Кааби.

    Он отметил, что Катар собирается остаться крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в мире. Госминистр энергетики также поблагодарил ОПЕК за ее усилия.

    В настоящее время Катар добывает около 620 тысяч баррелей нефти в сутки.

    Отметим, что ранее госминистр по делам энергетики Катара объявил о намерении страны выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года.

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