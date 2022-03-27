Катар не сможет поставлять газ в Европу в ближайшие годы

Катар готов поставлять газ в Европу, но для этого потребуется пять-семь лет.

Катар готов поставлять газ в Европу, но для этого потребуется пять-семь лет.

Как передает Report, об этом сообщил на международной конференции Doha forum министр энергетики арабской страны Саад аль-Кааби.



По его словам, на фоне конфликта в Украине, антироссийских санкций и как следствие усугубления энергетического кризиса, Катар не сможет начать поставки газа в Европу в ближайшее время.



«Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь [Европе]. Никто не может занять место России в поставках энергоносителей», — поделился он.



Ранее он также сообщил, что у Катара не получится заменить Россию, поскольку на ее долю приходятся 30-40% поставляемого газа в Европу и заместить такие объемы эмират не в состоянии.



«Заменить российский газ в Евросоюзе быстро за один день мы не сможем, на это требуется время, где-то пять-семь лет», - отметил министр.



На фоне ужесточения санкций против России 23 марта президент Владимир Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для «недружественных стран».

Позже издание Der Spiegel писало, что данное заявление Путина об оплате газа рублями вместо долларов и евро ошарашило Запад.