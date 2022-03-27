О нас
Аудио новости

Катар не сможет поставлять газ в Европу в ближайшие годы

Катар не сможет поставлять газ в Европу в ближайшие годы Катар готов поставлять газ в Европу, но для этого потребуется пять-семь лет.
Энергетика
27 марта 2022 г. 12:00
Катар не сможет поставлять газ в Европу в ближайшие годы

Катар готов поставлять газ в Европу, но для этого потребуется пять-семь лет.

Как передает Report, об этом сообщил на международной конференции Doha forum министр энергетики арабской страны Саад аль-Кааби.

По его словам, на фоне конфликта в Украине, антироссийских санкций и как следствие усугубления энергетического кризиса, Катар не сможет начать поставки газа в Европу в ближайшее время.

«Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь [Европе]. Никто не может занять место России в поставках энергоносителей», — поделился он.

Ранее он также сообщил, что у Катара не получится заменить Россию, поскольку на ее долю приходятся 30-40% поставляемого газа в Европу и заместить такие объемы эмират не в состоянии.

«Заменить российский газ в Евросоюзе быстро за один день мы не сможем, на это требуется время, где-то пять-семь лет», - отметил министр.

На фоне ужесточения санкций против России 23 марта президент Владимир Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для «недружественных стран».

Позже издание Der Spiegel писало, что данное заявление Путина об оплате газа рублями вместо долларов и евро ошарашило Запад.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Qatar unable to supply gas to Europe in years to come

Другие новости из категории

Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа
Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа
27 марта 2022 г. 12:16
Азеригаз: С завтрашнего дня в Ханкенди будет подаваться газ
"Азеригаз": С завтрашнего дня в Ханкенди будет подаваться газ
27 марта 2022 г. 10:23
Во Франции построят плавучий терминал для приема СПГ
Во Франции построят плавучий терминал для приема СПГ
26 марта 2022 г. 16:38
Иран осудил сделку Кувейта и Саудовской Аравии по месторождению Эд-Дурра
Иран осудил сделку Кувейта и Саудовской Аравии по месторождению Эд-Дурра
26 марта 2022 г. 15:36
Австрия предлагает подписать с Азербайджаном долгосрочный газовый контракт
Австрия предлагает подписать с Азербайджаном долгосрочный газовый контракт
26 марта 2022 г. 14:15
Украина предложила создать в своих ПХГ стратегический запас газа для Европы
Украина предложила создать в своих ПХГ стратегический запас газа для Европы
26 марта 2022 г. 13:27
Транзит российского газа через Украину вновь ожидается на максимуме
Транзит российского газа через Украину вновь ожидается на максимуме
26 марта 2022 г. 10:53
Цена барреля азербайджанской нефти достигла 124 долларов
Цена барреля азербайджанской нефти достигла 124 долларов
26 марта 2022 г. 09:56
Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа
Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа
26 марта 2022 г. 04:12
Интерконнектор IGB подключен к TAP
Интерконнектор IGB подключен к TAP
25 марта 2022 г. 17:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi