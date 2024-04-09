Каспийский трубопроводный консорциум остановил прокачку нефти из-за планового ремонта

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 9 апреля остановился на плановые работы.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который осуществляет экспорт казахстанской нефти на Черноморское побережье России в Новороссийске для дальнейшей отправки на мировые рынки, с 9 апреля остановился на плановые работы.

Об этом как передает Report, говорится в сообщении пресс-службы консорциума.

"КТК с 9 апреля 2024 года приступил к техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз - Новороссийск. В настоящий момент отгрузка нефти на морском терминале также остановлена, ее возобновление запланировано с 11 апреля", - говорится в сообщении.

По информации КТК, подобные 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год.

"Их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с министерством энергетики Казахстана", – отмечает консорциум.

КТК - международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью 1,511 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В систему КТК поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей.