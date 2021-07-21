Карбамидный завод SOCAR уже работает на полную мощность

Уже более двух лет деятельность карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) вносит вклад в развитие ненефтяного сектора в стране. Данный проект реализован в соответствии с ”Государственной программой по надежному обеспечению

Уже более двух лет деятельность карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) вносит вклад в развитие ненефтяного сектора в стране. Данный проект реализован в соответствии с ”Государственной программой по надежному обеспечению населения продовольствием на 2008-2015 годы“ и ”Государственной программой по развитию промышленности на 2015-2020 годы".

Цель состоит в том, чтобы устранить зависимость от импорта азотных удобрений, удовлетворить спрос местных фермеров на азотные удобрения по доступным ценам и, как следствие, создать благоприятные условия для развития сельского хозяйства в стране, новые рабочие места, предотвратить отток инвалюты, затрачиваемой на импорт карбамида, увеличить валютные доходы за счет экспорта карбамида, увеличить доходы от продажи природного газа в качестве переработанной продукции.

Завод, открытый в январе 2019 года при участии президента Ильхама Алиева, с мая начал реализацию карбамидной продукции. Однако из-за выявления ряда дефектов оборудования в ходе пусконаладочных работ, проводимых компанией-генподрядчиком Samsung в рамках гарантийного срока, завод не смог эксплуатироваться на полной мощности.

В связи с ситуацией, сложившейся в прошлом году в мире из-за пандемии коронавируса (COVID-19), а также введенным в стране военным положением, визит представителей иностранных компаний-производителей на завод для ремонта данного оборудования был отложен. Так, работы были проведены в январе-апреле этого года, и с конца апреля деятельность завода возобновлена. Устранение дефектов не создало дополнительных затрат для завода, поскольку они были включены в гарантию.

После устранения генподрядчиком причин, препятствующих работе завода на полную мощность, всего за 2,5 месяца завод произвел около 120,5 тыс. тонн продукции. В настоящее время предприятие на полную мощность производит карбамид, реализуя его как на внутреннем, так и на внешних рынках. Благодаря полному удовлетворению спроса на карбамид в стране устранена зависимость от импорта. На внутреннем рынке карбамид продается местным фермерам по льготным ценам (420 манатов/тонна). Цена продажи на зарубежные рынки составляет 415-420 долларов США.