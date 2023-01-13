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Канцлер Германии обсудил с премьером Ирака возможность поставок газа

Канцлер Германии обсудил с премьером Ирака возможность поставок газа Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани обсудили на встрече в Берлине вопросы, связанные с возможными поставками газа.
Энергетика
13 января 2023 г. 17:50
Канцлер Германии обсудил с премьером Ирака возможность поставок газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани обсудили на встрече в Берлине вопросы, связанные с возможными поставками газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Шольц заявил на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Мы также говорили о теме возможных поставок газа в Германию. Договорились поддерживать интенсивный контакт по этому поводу", - сказал канцлер, не приведя никаких дополнительных данных на этот счет.

Германия не получает трубопроводный газ из России после взрыва на "Северном потоке". ФРГ теперь зависит от поставок сжиженного газа, ищет новых поставщиков, строит СПГ-терминалы.

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