TotalEnergies запустила терминал СПГ Deutsche Ostsee

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в пятницу объявила о запуске импортного терминала СПГ Deutsche Ostsee LNG.

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в пятницу объявила о запуске импортного терминала СПГ Deutsche Ostsee LNG.

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, это позволит ей стать одним из основных поставщиков данного вида топлива в Германии.

"Мы рады поддержать этот проект, который поможет обеспечить газоснабжение Германии и Европы", - заявил президент TotalEnergies по газу, возобновляемым источникам и электроэнергетике Стефан Мишель.

Отметим, что это не первый проект. Так, летом прошлого года TotalEnergies и германская Deutsche ReGas подписали соглашение об установке и эксплуатации плавучего терминала СПГ (FSRU) в городе Лубмин на северо-востоке Германии.

Весной прошлого года правительство Германии приняло решение срочно соорудить четыре СПГ-терминала с целью снизить зависимость от российских поставок, а парламент принял специальный закон, чтобы максимально ускорить процедуру выдачи разрешений. Уже летом Министерство экономики ФРГ неожиданно объявило о том, что всего планируется реализовать шесть проектов.