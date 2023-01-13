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TotalEnergies запустила терминал СПГ Deutsche Ostsee

TotalEnergies запустила терминал СПГ Deutsche Ostsee Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в пятницу объявила о запуске импортного терминала СПГ Deutsche Ostsee LNG.
Энергетика
13 января 2023 г. 13:12
TotalEnergies запустила терминал СПГ Deutsche Ostsee

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в пятницу объявила о запуске импортного терминала СПГ Deutsche Ostsee LNG.

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, это позволит ей стать одним из основных поставщиков данного вида топлива в Германии.

"Мы рады поддержать этот проект, который поможет обеспечить газоснабжение Германии и Европы", - заявил президент TotalEnergies по газу, возобновляемым источникам и электроэнергетике Стефан Мишель.

Отметим, что это не первый проект. Так, летом прошлого года TotalEnergies и германская Deutsche ReGas подписали соглашение об установке и эксплуатации плавучего терминала СПГ (FSRU) в городе Лубмин на северо-востоке Германии.

Весной прошлого года правительство Германии приняло решение срочно соорудить четыре СПГ-терминала с целью снизить зависимость от российских поставок, а парламент принял специальный закон, чтобы максимально ускорить процедуру выдачи разрешений. Уже летом Министерство экономики ФРГ неожиданно объявило о том, что всего планируется реализовать шесть проектов.

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