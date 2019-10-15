​Канадская компания определила новые буровые площадки в Азербайджане

Действующая в Азербайджане канадская компания Zenith Energy представила обновленную программу бурения и перфорации скважины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Сообщалось, что компания провела оценку нескольких участках для запланированного бурения на скважине C-30 (месторождение "Джафарли"). Ожидается, что буровая установка мощностью 1200 л.с. будет размещена на территории к концу октября.

Компания определила скважину № 247, расположенную на юго-западе нефтяного месторождения "Мурадханлы", как перспективную геологическую цель в рамках будущей программы бурения. Скважина в настоящее время не эксплуатируется, последний раз нефть добывалась в 1990 году, в то время суточная добыча составляла около 200 баррелей.

Скважина расположена около озера Сарысу и требуется проведение ряд строительных работ, чтобы сделать территорию полностью доступной зимой.

Отмечено, что геологическая команда также определила несколько мест для проведения перфорации на месторождении "Мурадханлы". Zenith планирует начать первые работы по перфорации в течение следующих 10 дней.

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб". Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Общая площадь месторождений - 642,4 кв. км.