Каково значение Хызы-Абшеронской ветряной электростанции для Азербайджана?

"Можно с уверенностью сказать, что трансформация энергетической политики великого лидера Гейдара Алиева, заложенной в нефтяных контрактах от 1994 года, в стратегию "Зеленой энергии", о которой объявил президент Ильхам Алиев, принесет стране в будущ

"Трансформация энергетической политики великого лидера Гейдара Алиева, заложенной в нефтяных контрактах от 1994 года, в стратегию "Зеленой энергии", о которой объявил президент Ильхам Алиев, принесет стране в будущем большие дивиденды".

Об этом Report сказал главный энергетик ООО "Azalternativenerji" Тахир Джафаров.

"Новая стратегия для Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических регионов заключается в восстановлении солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джабраиле и ветряной электростанции мощностью 100 МВт в Кяльбаджаре, небольших гидроэлектростанций мощностью около 80 МВт и завершении работ на гидроэлектростанциях "Худафарин" и "Гыз Галасы" мощностью 140 МВт, что позволит обеспечить энергоснабжение региона за счет зеленых источников энергии.

Строительство солнечных и ветряных электростанций мощностью 240 МВт в Абшеронском регионе позволит не только увеличить экспортный потенциал электроэнергии за счет экологически чистой энергии, но и сэкономить часть из 5,6 млрд кубометров газа, используемого на электростанциях, и направить его на экспорт. Таким образом, растущие потребности страны в энергии будут удовлетворены за счет "Зеленой энергии". Образовавшиеся излишки электроэнергии будут передаваться по Зангезурскому коридору через Нахчыван в братскую Турцию. Благодаря сокращению использования углеводородного топлива на электростанциях будут предотвращены выбросы миллионов тонн углекислого газа, что позволит стимулировать процесс оздоровления окружающей среды в стране. Это также будет полезным в плане квот на выбросы в соответствии с международными конвенциями".

Руководитель пресс-службы Министерства энергетики Джахид Микаилов отметил, что проект, который был запущен на днях, будет важным во многих отношениях:

"13 января в Хызынском районе был заложен фундамент ветряной электростанции. Хызы-Абшеронская ветряная электростанция, которая будет построена компанией ACWA Power из Саудовской Аравии, является первым промышленным проектом по возобновляемым источникам энергии, реализуемым в нашей стране с привлечением иностранных инвестиций. Она станет крупнейшей ветряной электростанцией в Азербайджане. Для сравнения, в настоящее время на крупнейшей электростанции страны - 50-мегаваттной ветряной электростанции "Ени Яшма" в Хызынском районе - установлено 20 ветрогенераторов, мощность каждого из которых составляет 2,5 МВт. А в рамках данного проекта будет установлено 37 ветряных турбин, каждая мощностью 6,5 МВт.

Инвестиционная стоимость проекта оценивается в 300 миллионов долларов. Безусловно, привлечение такого большого объема частных инвестиций в нашу страну является логическим следствием проводимых в Азербайджане реформ. Экономическая стабильность и благоприятный инвестиционный климат в нашей стране сегодня формируют доверие у инвесторов. В результате частные инвестиции вкладываются в различные сектора экономики Азербайджана, в том числе и в возобновляемую энергетику.

Планируется, что электростанция будет производить 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии в год, то есть порядка 300 000 домов будут обеспечены электроэнергией. Проект имеет преимущества в различных областях, одной из которых можно назвать его вклад в обеспечение энергетической безопасности. Диверсификация источников энергии является ключевым фактором энергетической безопасности. Сейчас в нашей стране функционируют традиционные электростанции, работающие на природном газе, а также гидроэлектростанции и солнечные электростанции. Вкладом в диверсификацию можно назвать начало строительства ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт МВт".

По словам Микаилова, запуск проекта позволит предотвратить выброс в атмосферу более 400 000 тонн углекислого газа в год: "Конечно, это свидетельствует о положительном влиянии на окружающую среду. Благодаря проекту будет сэкономлено 200 миллионов кубометров газа в год. Следует подчеркнуть также, что данный проект поможет приблизиться к глобальным климатическим целям. Как известно, поставлена задача сократить выбросы углекислого газа в нашей стране на 40% к 2050 году. В этом плане реализация проекта будет очень полезным шагом к достижению поставленной цели. Вместе с тем, президентом Азербайджана поставлена цель увеличить к 2030 году долю возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны до 30%. Для достижения этой цели необходимо ввести в эксплуатацию новые энергетические мощности в объеме 1 500 МВт. Запуск в 2023 году ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт будет означать выполнения первой части этой задачи.

Проект значим и с точки зрения социальных перспектив, его запуск будет способствовать созданию новых рабочих мест и появлению новых производственных и сервисных площадей. Кроме того, это опыт работы с иностранными инвесторами. Данный проект будет способствовать также развитию потенциала местных квалифицированных кадров".